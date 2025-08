Juanlu-Napoli, storia infinita: c'è solo l'accordo personale con Manna

Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro del Siviglia e della Roja Under 21, è sempre al centro di una trattativa che sta cominciando ad assumere i connotati della storia infinita. Il giocatore ha un accordo personale con il ds Manna, ma non c'è ancora l'intesa tra i club: la richiesta è 17 milioni, più il 10% della futura rivendita, più un milione d'indennizzo. Il Napoli non si spinge oltre i 17 (compresi bonus). Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con tutti i dettagli.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore, dopo essere stato in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja, sta per tornare al lavoro e intanto aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.