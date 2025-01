Dorgu-United avanza, Romano: "Oggi colloqui positivi, nuova offerta in 24/48 ore"

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte da diverso tempo, c'è il rischio che Patrick Dorgu alla fine giunga ad un'altra destinazione. Il danese è nelle grazie del Manchester United che tratta da giorni con il Lecce per acquistarlo a gennaio: nelle prossime ore ci sarà una nuova offerta del club inglese, con il calciatore che ha già l'accordo sul contratto.

A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "La nuova offerta ufficiale del Manchester United per Patrick Dorgu sarà presentata nelle prossime 24/48 ore per provare ad avanzare nella trattativa per il laterale sinistro. Oggi colloqui positivi con il Lecce ma c'è ancora lavoro da fare per concludere l'affare, la questione sui bonus sarà decisiva. Dorgu ha già detto sì al progetto di Rúben Amorim".