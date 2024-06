Ds Cagliari: "Gaetano? Siamo in fila, ma Conte vuole prima valutarlo"

Giornata di conferenza stampa in casa Cagliari, col ds del club sardo Nereo Bonato che fa il punto tra presente e futuro

Giornata di conferenza stampa in casa Cagliari, col ds del club sardo Nereo Bonato che fa il punto tra presente e futuro. "Questo è il momento opportuno per tirare un bilancio e capire quanto abbiamo fatto e cosa possiamo fare", ha sottolineato il dirigente che si è soffermato - tra i vari temi - anche sulla questione del mercato: "Come si sostituisce Nandez? Situazione molto particolare. Un giocatore molto importante, l'offerta che ha ricevuto non ha lasciato 'scampo' a scelte. Il fatto di andare in Arabia la dice tutta sul fatto che non voleva affrontare il Cagliari da avversario".

C'è la possibilità di vedere Gaetano nuovamente a Cagliari?

"Certo, ma Conte ha espressamente chiesto di poterlo valutare. Il ragazzo a Cagliari si è trovato benissimo. Siamo in fila".