Elmas e il possibile riscatto del Napoli: ecco quanto andrebbe a guadagnare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Quanto guadagnerà Elif Elmas al Napoli nel caso in cui il Napoli dovesse esercitare il diritto di riscatto dal Lipsia? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna di Tuttosport.

"Il centrocampista classe 1999 ha aspettato gli azzurri fino alla fine, declinando le altre offerte. Il presidente De Laurentiis ha chiuso l’operazione con il Lipsia sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con il diritto di riscatto – senza nessun vincolo – fissato a 14 milioni. Elmas, qualora scattasse il riscatto, guadagnerà 3 milioni netti a stagione per 5 anni".