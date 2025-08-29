Elmas in arrivo, novità per le visite mediche! KK: non le svolgerà a Villa Stuart

Eljif Elmas al Napoli è un'operazione che si farà sicuramente. L'affare è ormai chiuso, sigillato, e il giocatore presto sbarcherà in Italia per le visite mediche. La novità, raccontata da Radio Kiss Kiss Napoli, è che il centrocampista macedone dovrebbe svolgerle non a Villa Stuart, come fanno tutti i nuovi acquisti azzurri, ma alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Il giocatore aveva già dato il suo sì da diverse settimane, respingendo altre proposte pur di tornare sotto il Vesuvio. Elmas non ha mai nascosto il suo legame speciale con Napoli e con la tifoseria, fattore che ha reso più semplice la riuscita dell’operazione. Adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale.

