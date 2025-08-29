Hojlund-Napoli, Zazzaroni: "Agente ora in hotel con Manna e ADL!"

vedi letture

Nelle ultime ore è venuta fuori una frenata per Rasmus Hojlund a causa dell'inserimento del Lipsia. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive su Instagram: "In questo momento Fabio Algeri (agente che rappresenta l'agenzia di Hojlund) si trova in hotel a Napoli con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna".

Zazzaroni aveva anticipato la notizia dell'inserimento di un altro club: "La trattativa oggi rallenta: si è inserito il Lipsia che ha un accordo con il Manchester United II Napoli ha il si del giocatore e adesso cerca di chiudere per evitare di perderlo. Gli agenti del ragazzo si trovano a Napoli adesso. Come diceva mio nonno, "tira tira, alla fine la corda si spezza". Non avendo intenzione di realizzare un'altra serie, attendo solo l'ufficialità. In un senso o nell'altro".