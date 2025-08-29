Hojlund-Napoli, Romano specifica: "Agenti in città da due giorni, non da oggi"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il proprio account Youtube si è espresso così sull'operazione Rasmus Hojlund: "Si sta aspettando il via libera definitivo da parte di Hojlun perché c'è un discorso legato alle pendenze sull'ingaggio col Manchester United. Tutti aspettano il via libera, dal Napoli al giocatore. Siamo tutti in attesa di dire che Hojlund è fatto al Napoli, ma manca quel passaggio lì prima dell'ultimo ok, prima del via libera definitivo".

Su X, invece, Romano ha specificato una cosa, rispondendo precisamente ad alcune domande dei suoi followers: "Gli agenti sono a Napoli da due giorni, non da oggi".