Hojlund, Tmw: Napoli ha il suo sì, ma il Lipsia ha rilanciato col Man United. Le cifre

La situazione Rasmus Hojlund può diventare un grosso intrigo di mercato. Perché per il danese c'è un rilancio, in queste ore, da parte del Lipsia. Trasferimento a titolo definitivo per quarantacinque milioni globali, più una percentuale sulla futura rivendita del 10%. Dall'altra parte il Napoli ha già il sì del calciatore, con gli azzurri che vorrebbero chiudere la partita già in queste ore per fare arrivare il centravanti domani al Maradona per la sfida contro il Cagliari. Non in campo ma almeno in tribuna, per un primo bagno di folla.

Quindi si profila la necessità di un possibile rilancio da parte del club campano. Gli intermediari della trattativa sono già in città per chiudere gli accordi, ma è chiaro che la situazione non sia ancora definita e definitiva.

Nelle prossime ore sono quindi attese novità. Quasi incredibilmente l'approdo di Eljif Elmas, più che far diventare possibile quello di Hojlund, può avere dato un'ulteriore spinta ai tedeschi per provarci con Hojlund. La palla ora è dunque nel campo dell'attaccante che deve decidere cosa fare, se aspettare il Napoli e rispettare la parola data oppure accettare la corte del club e giocare in un nuovo campionato come la Bundesliga. Giallo di mercato che verrà risolto a brevissimo, vista la chiusura fissata il prossimo 1 settembre alle ore 20.