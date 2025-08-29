Ultim'ora

Hojlund-Napoli, per Romano nessun inserimento: “Si attende ok United sulle pendenze”

Hojlund-Napoli, per Romano nessun inserimento: “Si attende ok United sulle pendenze”TuttoNapoli.net
Oggi alle 16:13Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Rasmus Hojlund-Napoli, l'affare è più vivo che mai nonostante le voci di un inserimento del Lipsia. Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il proprio account Youtube si è espresso così sull'operazione: "Si sta aspettando il via libera definitivo da parte di Hojlun perché c'è un discorso legato alle pendenze sull'ingaggio col Manchester United.

Tutti aspettano il via libera, dal Napoli al giocatore. Siamo tutti in attesa di dire che Hojlund è fatto al Napoli, ma manca quel passaggio lì prima dell'ultimo ok, prima del via libera definitivo".