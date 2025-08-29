Hojlund-Napoli, Zazzaroni: "Affare quasi sistemato, incontro in corso..."
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo profilo Instagram dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli. Queste le sue parole: "La stanno chiudendo. Napoli-Hojlund quasi sistemata dopo un incontro con il rappresentante italiano del giocatore non ancora concluso".
Cifre e dettagli.
Queste le possibili condizioni dell’intesa Napoli-Manchester United ai dettagli sin da ieri sera: prestito oneroso, 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 40 milioni che diventa obbligo in caso di qualificazione degli azzurri alla prossima Champions League e possibile clausola del dieci per cento sulla futura rivendita da inserire nell’intesa definitiva. Anche di questo si sta discutendo nel lungo vertice di mercato in corso a cui è arrivato anche Antonio Conte: la società partenopea continua a trattare senza sosta per finalizzare l'operazione.
