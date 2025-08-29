Hojlund, Rai: ha ribadito la volontà di trasferirsi al Napoli e non al Lipsia!

Hojlund, Rai: ha ribadito la volontà di trasferirsi al Napoli e non al Lipsia!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:51Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime sull'operazione Rasmus Hojlund dopo l'inserimento del Lipsia emerso in giornata: "Il danese Hojlund  tiene duro: tramite il suo entourage (ora a Napoli con la dirigenza azzurra) ha ribadito la volontà di trasferirsi al Napoli e non al Lipsia.

Nota a margine per qualche solone: confermato al cento per cento l'inserimento, in tarda mattinata, della Red Bull Lipsia, disposta a rilevare la punta del Manchester United. I Red Devils, però, restano con le mani legate finché il danese non confermerà di accettare solo il Napoli, dopo aver già detto no al Milan pochi giorni fa"