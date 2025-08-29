Altro rinforzo per la Primavera: in arrivo un 2006 ex Juve e Bayern dal Como, la formula

Il Napoli è a un passo dal chiudere un affare di prospettiva per il proprio settore giovanile. Stiamo parlando di Manuel Pisano, giovane attaccante classe 2006, attualmente di proprietà del Como. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito, accompagnato da un diritto di riscatto, stando a quanto riferito da Sky Sport.

Una mossa che il Napoli valuta per assicurarsi il giovane talento in modo definitivo in futuro. Nonostante la sua giovane età, Pisano vanta un curriculum di tutto rispetto, essendo cresciuto nelle prestigiose accademie giovanili di Juventus e Bayern Monaco. Il giocatore ha la doppia nazionalità, italo-argentina.