Elmas, zero minuti in Bundesliga. E sui social ha ancora la maglia del Napoli...

vedi letture

Questa stagione non è iniziata benissimo, per usare un eufemismo, per Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, ex Napoli, non è ancora sceso in campo con la maglia del Lipsia, in Bundesliga. Solo sette i minuti in Champions, fuori dai convocati in DFB Pokal nella vittoria con l'Essen. Insomma, il passaggio dal Napoli ai tedeschi non sembra essere dei migliori, almeno in questo preciso momento della stagione.

E nella scorsa erano arrivate appena 14 presenze in campionato e due in Champions League (nella sconfitta contro il Real Madrid per uno spezzone). Alcuni tifosi nelle scorse settimane hanno notato che Elmas non ha ancora cambiato la sua foto profilo su Instagram, quando bacia - con la maglia del Napoli - la Coppa Italia. Tanto basta per cercare di convincerlo a tornare, poco dopo la sua cessione - per 23 milioni di euro - avvenuta a gennaio appena passato. Lo scrive Tmw.