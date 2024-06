Ex ag. Koulibaly svela: "David al Napoli? Difficile con ADL, gli agenti chiedono cifre importanti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex procuratore di Koulibaly ed esperto di calcio francese.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex procuratore di Koulibaly ed esperto di calcio francese: "David per il post-Osimhen? Da quello che ho capito è fattibile, ma gli agenti chiedono delle cifre molto importanti e non sono sicuro che De Laurentiis abbia la voglia di prendere il giocatore alle condizioni che chiedono gli agenti. Mi sembra difficile, ma nel calcio mai dire mai”.