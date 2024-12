Fagioli, la pista Napoli è sempre più improbabile: ci pensa il Monza

Il Monza è alla ricerca di diversi rinforzi nel mercato di gennaio e Adriano Galliani, stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, avrebbe intenzione di bussare alla porta della Juventus per due giovani bianconeri.

L'ex ad del Milan infatti starebbe puntando al prestito di Fagioli, già sondato a più riprese in passato e che di recente ha catturato inoltre l’interesse di Marsiglia, Napoli e Fiorentina e ha messo nel mirino anche Rouhi per la fascia sinistra dove mancano le alternative a Kyriakopoulos. Sempre più da escludere, dunque, la pista Napoli per Fagioli.