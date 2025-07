Folorunsho a un passo dal Cagliari! Sky: trattativa alle fasi finali

"Cagliari sempre più vicino all'intesa con il Napoli per Folorunsho: trattativa alle fasi finali": lo scrive su X il giornalista Sky Sport Gianluca Di Marzio. Pronta dunque un'altra cessione per gli azzurri con l'ex Fiorentina pronto a ripartire dalla Sardegna. Per il Napoli è lungo l'elenco di giocatori in uscita, tra questi c'è anche Folorunsho che sta per fare la valigia e andare al Cagliari di Pisacane.

"Settimana importante, questa, per il Cagliari. Dopo aver ufficializzato Gennaro Borrelli, i sardi vogliono chiudere altri acquisti e sono molto vicini a Michael Folorunsho. La squadra allenata da Pisacane è ormai prossima a raggiungere l’intesa con il Napoli per il trasferimento del 27enne romano, che arriverebbe dopo il prestito alla Fiorentina della scorsa seconda parte di stagione. La trattativa è ormai alle fasi finali, e il Cagliari si prepara ad accogliere il proprio nuovo jolly offensivo".

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, lo stesso Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.