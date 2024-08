Folorunsho all'Atalanta avrebbe avvicinato subito Brescianini al Napoli

vedi letture

Il Napoli continua a trattare Marco Brescianini. Il ventiquattrenne centrocampista del Frosinone valutato 12 milioni è un pallino del ds: le cessioni di Gaetano e Folorunsho avrebbero chiuso l'incastro più velocemente, ma ora il Napoli dovrà lavorare ancora un po' per dipingere il quadro atteso da Conte quanto prima. Meglio se in tempo per l'inizio del campionato: l'allenatore ha fretta, aspetta rinforzi, ha bisogno di altra qualità e quantità in rosa, oltre che di sistemare una volta per tutte la vicenda legata al centravanti.

Lo scrive il Corriere dello Sport.