Napoli-Beukema, una contropartita per sbloccare l'affare, ma può precludere Ndoye

Il Napoli prosegue a grande ritmo sul mercato puntando al difensore Sam Beukema del Bologna, ma le richieste iniziali di 35 e poi 30 milioni sono state giudicate troppo alte. Il club azzurro spera di abbassare il prezzo, forse inserendo nell'affare Zanoli, di ritorno dal Genoa. In parallelo, si segue Ndoye, molto apprezzato da Conte, per rinforzare la fascia sinistra. Tuttavia, è difficile che il Bologna lasci partire entrambi i giocatori e per questo motivo restano vive anche altre piste per gli esterni offensivi.

Nella lista dei possibili acquisti ci sono anche i giocatori già sondati a gennaio senza però riuscire a chiudere le trattative: Noa Lang, in uscita dal PSV e seguito anche dall’OM, ed Edon Zhegrova del Lille, al momento bloccato come Musah. Il Napoli valuta con attenzione ogni opzione per rafforzare l’organico, ma non mancano anche nomi più costosi come Lookman dell'Atalanta. L'esterno offensivo resta una priorità per il Napoli dopo la partenza di Kvaratskhelia.