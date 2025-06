Gyokeres, avanza l'Arsenal: offerta vicina ai 70mln per convincere lo Sporting

L'Arsenal vuole puntare in grande per il reparto offensivo. I Gunners vogliono puntare al titolo e per farlo vogliono giocare d'anticipo. Approfittando del Mondiale per Club, con le big impegnate, la formazione londinese cerca di piazzare il colpo in attacco per far accrescere ulteriormente il tasso tecnico a disposizione di Mikel Arteta e tornare a sollevare il trofeo di campione d'Inghilterra dopo tanto tempo.

Offerta per Gyokeres

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Record, la società avrebbe infatti puntato con decisione il giocatore dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. Come scrive il quotidiano infatti avrebbe avanzato l’offerta da 46,8 milioni di sterline (54,9mln di euro) per il centravanti a cui andranno aggiunti molto probabilmente 8,5 milioni di bonus. Ora bisogna capire se i biancoverdi portoghesi accetteranno la proposta o meno.