Napoli-Musah non è tramontata, Romano: "Previsti nuovi contatti, la cifra per chiudere"

vedi letture

Il Napoli resta forte su Yunus Musah, classe 2002 in uscita dal Milan. Nonostante i rumors su un netto rallentamento dell'affare, a causa delle pretese del club rossonero, la trattativa resta in piedi ed ha ampie possibilità di andare in porto. E' quanto riferito da Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano.

La prossima settimana i due club dovrebbero tornare a parlarsi. Nei prossimi giorni si proverà a trovare un accordo totale sulla cifra totale perché è interesse di entrambi i club: nel Milan non è centrale nel progetto e per il Napoli può diventare molto interessante in prospettiva. La cifra finale potrebbe essere 25-26mln di euro, bonus compresi.