Futuro Noa Lang, Tmw: il Napoli ha preso una decisione

No all'addio. Con convinzione, forza e decisione. Il Napoli ha blindato Noa Lang, scrive Tmw, spiegando a chiare lettere che l'olandese non è mai stato sul mercato. Non solo: il giocatore arrivato dal PSV Eindhoven non si è presentato né lo ha fatto il suo entourage nell'ufficio di Giovanni Manna, direttore sportivo dei campani, per chiedere la cessione o più minutaggio. Lang è felice dello spazio trovato finora? Chiaramente no. Lo è del suo rendimento? Neppure. Ma questo non intacca quel che la società pensa di lui (e altrettanto la sua volontà per il futuro).

Vietato svalutare il giocatore, nessuna dispersione di economie e talento. Lang resta e anzi il club gli mette ancor più pressione (positiva). "Ci aspettiamo molto da lui", ha detto Manna. E allora? Semplice. A meno di una proposta fuori mercato (e dal Galatasaray non ne sono mai arrivate), Lang resta al Napoli per giocarsi le proprie carte. Ha un carattere certamente complicato da maneggiare, lo sa Conte, lo sa la società. E lo sa Lang. Pronto a sposare ancora Napoli.