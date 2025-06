Futuro Osimhen, Schira: "È indeciso. La Turchia lo tenta, prima apre all'Arabia poi rifiuta"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato del futuro di Victor Osimhen che ques'estate lascerà il Napoli: "Osimhen è un po’ nel pensatoio, sta riflettendo. Lui è un po’ ondivago nelle sue riflessioni, nel senso che ci sono dei momenti in cui sembra tentato dal tornare in Turchia al Galatasaray, che gli può offrire uno stipendio importante. Non i soldi dell’Arabia, ma sicuramente più soldi di quelli che prenderebbe in Italia. Ma il Galatasaray non soddisfa il Napoli.

Il Napoli era stato soddisfatto dall’Al-Hilal nella famosa clausola da 75 milioni pagabili in tre rate. Osimhen all’Al-Hilal prima aveva aperto la porta, poi ci ha ripensato, adesso vediamo se cambierà idea. Ci saranno dei contatti nei prossimi giorni. È chiaro che per il Napoli l’ideale è che vada in Arabia, altrimenti devi trovare chi ti dia un po’ di soldi e non è detto che ti paghino tutta la clausola e non è detto che lui accetti. Osimhen è un tipo un po’ particolare. Piace anche in Italia, la Juventus una telefonata l’ha fatta ma è chiaro che a determinate cifre non ci può arrivare, ad esempio ai 15 milioni di stipendio offerti dal Galatasaray”.