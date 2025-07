Galatasaray, Osimhen è la priorità! Il suo arrivo escluderebbe Calhanoglu

Il Galatasaray ha puntato con decisione su Victor Osimhen come suo obiettivo principale per il mercato. Nel caso in cui la missione in Italia dovesse andare a buon fine, il club turco sarebbe pronto a lasciare da parte la pista che porta a Hakan Calhanoglu.

L’attaccante del Napoli - riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset Orazio Accomando - è la priorità assoluta del club di Istanbul, che proverà ad accelerare nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca definitiva.