Juanlu-Napoli, Almeyda: "Finché non c'è nulla di concreto è un giocatore del Siviglia"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa in vista delle seconda sfida di Liga, l'esordio in casa contro il Getafe, il tecnico del Siviglia Matias Almeyda ha risposto ad una domanda sul futuro di Juanlu Sanchez, il terzino classe 2003 obiettivo di mercato del Napoli: "Dato che sono stato anch’io un calciatore, penso che quando ci sono voci oppure interessamenti di altre squadre sia normale che i giocatori ci pensino.

Cerco di minimizzare la situazione, non approfondisco troppo l'argomento. Credo nelle cose concrete e, fino a quando non c’è nulla di concreto, lui come gli altri sono calciatori del Siviglia. Si sta allenando normalmente, cerchiamo di dargli fiducia e di correggere gli errori. E questo è tutto".