Hojlund-Napoli, domani giornata chiave? Nella trattativa parte attiva il papà

Il Napoli continua a lavorare sul fronte Rasmus Hojlund, con la trattativa che potrebbe vivere una svolta già domani. L’attaccante danese, 22 anni, vede di buon occhio l’idea partenopea: attratto dalle ambizioni del club, dalla possibilità di giocare la Champions League e da un progetto che gli garantirebbe centralità, dopo un’esperienza altalenante all’Old Trafford. Tuttavia, restano ancora nodi da sciogliere legati alla formula dell’operazione e ai costi complessivi. Il Manchester United chiede un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni, oltre a un ingaggio da concordare con il giocatore.

Dal canto suo, Hojlund non vuole soluzioni provvisorie: l’attaccante e il suo entourage, guidato dal padre Anders, ex attaccante, spingono per una sistemazione stabile e a lungo termine. Per lui la prospettiva di un trasferimento definitivo o di un prestito con obbligo cambia poco: ciò che conta è la sicurezza sul futuro e la fiducia di un club pronto a puntare su di lui. Il Napoli sta dunque valutando con attenzione tutti gli aspetti economici e progettuali, consapevole che l’affare richiede basi solide per garantire sostenibilità e soddisfazione reciproca. Domani, intanto, potrebbe rivelarsi una giornata decisiva. Lo scrive nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport.