Ultim'ora Uscita sempre più concreta: Hojlund non convocato dal Man United

Rasmus Hojlund, obiettivo numero uno del Napoli per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, oggi non è stato convocato dal Manchester United per la partita contro il Fulham. L’attaccante danese non è partito per Londra con la squadra. Questo può essere un ulteriore indizio non solo che il tecnico dei Red Devils Amorim non punta sul classe 2003, ma anche da parte dello United, che fa capire al ragazzo che la possibilità di uscita è concreta.

Con il Napoli non c’è ancora l’accordo, il club di De Laurentiis lavora sia col giocatore che col Manchester United, perché l’apertura al prestito da parte del club inglese c’era stata. La volontà del ragazzo finora è sempre stata quella di partire, ma a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. A riferirlo è Sky Sport.