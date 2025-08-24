Concorrenza per Hojlund, Sportitalia: non solo Milan, nuovi contatti col Lipsia
Il Napoli prosegue i colloqui con il Manchester United per Rasmus Hojlund, cercando di trovare un punto d’incontro che soddisfi le richieste del giovane attaccante danese. Il club azzurro è consapevole dell’importanza di rinforzare il reparto offensivo dopo lo stop di Lukaku e, per questo, sta mostrando apertura e disponibilità sulla formula del trasferimento, elemento centrale per il buon esito dell’operazione.
Parallelamente, sono arrivati nuovi contatti anche con il Lipsia, mentre resta da monitorare la posizione del Milan, che dopo il caso Boniface potrebbe rimettersi in corsa per un centravanti. Lo scenario resta fluido, ma il Napoli appare deciso a mantenere alta la pressione, con l’obiettivo di consegnare a Conte un rinforzo di peso. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Gianluigi Longari.
Il #Napoli continua la trattativa con il Manchester United #mufc per Rasmus #Hojlund mostrando disponibilità nel venire incontro alle esigenze dell’attaccante.— Gianluigi Longari (@Glongari) August 24, 2025
Nelle ultime ore nuovi contatti anche con il #Leipzig in attesa di capire le strategie del Milan dopo il caso… https://t.co/oCBtMqC9XM
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro