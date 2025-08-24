Ultim'ora

Concorrenza per Hojlund, Sportitalia: non solo Milan, nuovi contatti col Lipsia

Concorrenza per Hojlund, Sportitalia: non solo Milan, nuovi contatti col LipsiaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:15Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Il Napoli prosegue i colloqui con il Manchester United per Rasmus Hojlund, cercando di trovare un punto d’incontro che soddisfi le richieste del giovane attaccante danese. Il club azzurro è consapevole dell’importanza di rinforzare il reparto offensivo dopo lo stop di Lukaku e, per questo, sta mostrando apertura e disponibilità sulla formula del trasferimento, elemento centrale per il buon esito dell’operazione.

Parallelamente, sono arrivati nuovi contatti anche con il Lipsia, mentre resta da monitorare la posizione del Milan, che dopo il caso Boniface potrebbe rimettersi in corsa per un centravanti. Lo scenario resta fluido, ma il Napoli appare deciso a mantenere alta la pressione, con l’obiettivo di consegnare a Conte un rinforzo di peso. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Gianluigi Longari.