Retroscena Grealish: convinto da Pickford a raggiungerlo all'Everton

Jordan Pickford, da otto anni portiere dell’Everton, rappresenta un simbolo del club di Liverpool. E all'occorrenza anche un mediatore per favorire l'arrivo di nuovi giocatori. L'estremo difensore inglese infatti ha contribuito pienamente allo sbarco di Jack Grealish dai Toffees, esterno accostato anche al Napoli che è stato prelevato in prestito con opzione d'acquisto dal Manchester City. Oggi il nazionale inglese ha esordito in casa nel match vinto 2-0 contro il Brighton con due assist.

Il retroscena di mercato è stato raccontato dallo stesso Pickford: "Sono molto amico di Jack. Quando sono iniziate le voci sull’Everton, ci siamo sentiti un paio di volte. Gli ho detto che qui si sarebbe trovato benissimo, è un vero club di casa, e gli ho scritto: 'Muoviti, dai!'. Quando mi ha detto che ormai era quasi fatta, gli ho risposto: 'Obiettivo raggiunto'. Jack ha carisma. È sempre sorridente e illumina l’ambiente. Dovreste vederlo in allenamento, è un giocatore eccezionale. Per l’Everton è stato un colpo enorme ingaggiarlo. Ora stanno arrivando giocatori che hanno già vinto titoli. Kiernan Dewsbury-Hall ha vinto in Europa con il Chelsea la scorsa stagione. Loro spingeranno in avanti, e noi dobbiamo seguirli".