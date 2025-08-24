Ultim'ora Hojlund, Napoli molto vicino! Romano: “Vuole chiudere a breve. Ma occhio al Milan”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa calda in casa Napoli, quella per Rasmus Hojlund, individuato dal club azzurro come il sostituto dell'infortunato Lukaku: "Il Napoli è molto vicino a Hojlund, è in trattativa avanzata, ben avviata, trasferimento in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Occhio al Milan se deciderà di cambiare strategia e poi di andare su Hojlund, cambiando le condizioni con lo United e provando a fare All-in in con il calciatore. Vedremo, perché ad oggi è una valutazione in corso. La notizia è sicuramente che il Napoli è più avanti e vuole provare a chiudere nelle prossime ore”.