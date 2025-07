Manna alla prova del nove, Tmw: "Quest'anno c'è un compito non facile"

"E' l'estate del Napoli. Dev'essere l'estate del Napoli". Comincia così il focus sul Napoli da parte del giornalista Raimondo De Magistris su Tmw. Nel suo editoriale si parla di Manna e delle mosse di mercato del club azzurro. "Aurelio De Laurentiis l'ha detto apertamente ad Antonio Conte e con le sue promesse l'ha convinto a restare. Sta ora a Giovanni Manna trasformare i propositi in realtà e andare oltre l'ingaggio di Kevin De Bruyne. Il campione belga è la ciliegina di una torta tutta da preparare perché alla rosa della scorsa stagione vanno aggiunti altri 6-7 giocatori.

Vanno sistemati tanti esuberi e soprattutto va ceduto Victor Osimhen dopo il prestito raffazzonato dello scorso settembre. Manna, 36 anni, al suo primo anno a Napoli ha fatto bingo. Ha già vinto uno Scudetto. Questa estate deve però dimostrarsi all'altezza di un compito non facile perché è complicato acquistare bene quando tutti sanno che hai soldi da poter spendere. E ancora più difficile in queste condizioni è vendere bene. Ma lui ha il dovere di riuscirci, ha dato la sua parola. Altrimenti il castello di promesse messo in piedi dopo lo Scudetto rischia di crollare".