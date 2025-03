Gazzetta - Napoli alla finestra per Pellegrini se non rinnova con la Roma

A gennaio il Napoli ci aveva fatto un pensiero, in estate può tornare alla carica. Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, resta nel mirino del club azzurro, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Anche perché c'è da capire se e come verrà affrontato il discorso rinnovo col contratto in scadenza a giugno 2026.

"Il domani prevede una probabile separazione, con Inter e Napoli che si sono già fatte sentire nei mesi scorsi e sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Pellegrini, però, in cuor suo spera sempre che qualcosa possa davvero cambiare e che possa ancora una volta a riprendersi la Roma". Dunque il primo obiettivo è la permanenza in giallorosso, ma l'addio non è da escludere.