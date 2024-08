Ultim'ora Gilmour sempre più lontano: il sostituto dovrà operarsi, lunghi tempi di recupero

vedi letture

Sensazioni negative confermate per l'infortunio di Matt O’Riley all'esordio con la maglia del Brighton. Il nuovo centrocampista del club inglese dovrà operarsi, infortunio dunque grave. La conferma da parte del tecnico Fabian Hürzeler: "Non so quanto resterà fuori, ma è un infortunio grave, come ci aspettavamo" le sue parole riportate da Fabrizio Romano. A questo punto si allontana sempre di più Gilmour per il Napoli.