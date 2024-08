Brighton, infortunio per il sostituto di Gilmour: si complica il passaggio al Napoli?

Brutto infortunio al suo esordio col Brighton per Matt O'Riley. L'ex Celtic è stato costretto al cambio durante il primo tempo della sfida valida per il secondo turno di Coppa di Lega inglese contro il Crawley Town, in corso all'Amex Stadium.

Il centrocampista inglese è stato coinvolto in uno scontro di gioco e ha appoggiato male la gamba, cadendo a terra dolorante. Pronto l'intervento dei medici del club, ma l'allenatore Fabian Hurzeler è stato subito costretto al cambio dopo appena 9 minuti. Al posto di O'Riley è entrato O'Mahony siccome Gilmour non era stato convocato.

L'infortunio di O'Riley adesso potrebbe cambiare il futuro proprio di Billy Gilmour, fino a pochi giorni fa era in dirittura d'arrivo il suo passaggio al Napoli, ma poi l'affare ha subito un rallentamento nelle ultime ore. Scrive sul proprio sito Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.