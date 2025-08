Grealish torna ad allenarsi col City: è sempre in uscita, ma servono almeno 45mln

Il Napoli continua a essere protagonista di un calciomercato estivo particolarmente attivo, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per difendere lo Scudetto. Tra i nomi accostati al club partenopeo spicca quello di Jack Grealish, esterno offensivo del Manchester City, che secondo riportato da Gazzetta.it è tornato ad allenarsi con il gruppo all’Etihad Campus. Nonostante sia stato messo ai margini del progetto da Guardiola ed era stato escluso dal Mondiale per Club, il giocatore rimane al momento in rosa. Il City vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma non ci sono ancora sviluppi concreti sulla trattativa.

Intanto, il Napoli è molto vicino a chiudere per Miguel Gutierrez del Girona, in una trattativa ben più avanzata. L’operazione è valutata in 18 milioni più 2 di bonus e manca solo l’accordo definitivo sull’ingaggio del giocatore, che dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione. Gutierrez rappresenterebbe un rinforzo importante per la fascia sinistra e, con l'amichevole contro il Girona in programma nei prossimi giorni, l’affare potrebbe essere ufficializzato a breve. Il club azzurro vuole chiudere al più presto i colpi per consegnare a Conte una rosa completa e competitiva.