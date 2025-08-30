Foto

Udinese, arriva Zanoli: le immagini delle visite e i dettagli dell'affare col Napoli

Oggi alle 14:35Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Un nuovo arrivo dal Napoli in casa Udinese. La formazione friulana è pronta infatti ad accogliere Alessandro Zanoli, un colpo importante per la corsia di destra. Questa mattina il calciatore classe 2000 ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, prima di firmare il contratto che lo legherà ai colori bianconeri

Un rinforzo importante per l'allenatore Kosta Runjaic, con il giocatore che arriva dal club azzurro dopo un anno trascorso in prestito al Genoa. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo, con il club friulano che verserà nelle casse dei campioni d’Italia la cifra di circa 6 milioni di euro. Di seguito lo scatto raccolto da Tuttomercatoweb.