Udinese, arriva Zanoli: le immagini delle visite e i dettagli dell'affare col Napoli
Un nuovo arrivo dal Napoli in casa Udinese. La formazione friulana è pronta infatti ad accogliere Alessandro Zanoli, un colpo importante per la corsia di destra. Questa mattina il calciatore classe 2000 ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, prima di firmare il contratto che lo legherà ai colori bianconeri
Un rinforzo importante per l'allenatore Kosta Runjaic, con il giocatore che arriva dal club azzurro dopo un anno trascorso in prestito al Genoa. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo, con il club friulano che verserà nelle casse dei campioni d’Italia la cifra di circa 6 milioni di euro. Di seguito lo scatto raccolto da Tuttomercatoweb.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
