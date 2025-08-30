Ufficiale

Mainoo, lo United non lo molla ma solita musica: in panchina contro il Burnley

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Ancora niente maglia da titolare per Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester Unted accostato al Napoli. Nel match valido per la terza giornata di Premier League in programma alle 16 all'Old Trafford, Amorim ha lasciato ancora in panchina il classe 2005 che ha chiesto di essere ceduto in prestito visto proprio il poco utilizzo da parte del tecnico dei Red Devis. Di seguito la formazione ufficiale dello United, nella quale è stato escluso anche il nuovo centravanti Benjamin Sesko.