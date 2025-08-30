Si riaccende la pista Juanlu? Il terzino parte dalla panchina in Girona-Siviglia
Solo panchina per Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia e obiettivo di mercato del Napoli da settimane. Per il match valevole per la terza giornata della Liga spagnola, Girona-Siviglia, il nazionale Under 21 spagnolo non è tra i titolari schierati dal tecnico argentino Matias Almeyda.
Nelle ultime ore, con il club di De Laurentiis impegnato a chiudere le trattative per gli arrivi di Eljif Elmas e Rasmus Hojlund, era scemato l'interesse per Juanlu fino a forse prevedere un cambio di strategia da parte del Napoli con una possibile conferma di Mazzocchi come vice-Di Lorenzo. Adesso si potrebbero riaprire altri scenari diversi per gli ultimi giorni della sessione estiva del mercato.
Here’s how we line up for #GironaSevilla ⚪️🔴 pic.twitter.com/vr0PUDDSAE— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 30, 2025
