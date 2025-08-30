Ultim'ora

Hojlund è arrivato in Italia! Il danese è atterrato a Roma: tutto pronto per le visite

di Davide Baratto

Rasmus Hojlund è arrivato in Italia: è atterrato da pochi minuti a Roma il volo che trasportava l'attaccante danese. Dunque è tutto pronto per formalizzare l'operazione che legherà il classe 2003 agli azzurri: nella giornata di domani Hojlund svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart ed infine firmerà il contratto. Il Napoli lo acquista in prestito oneroso (6 milioni di euro) con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League: se l'opzione scatterà gli azzurri verseranno 44 milioni di euro nelle casse dei Red Devils.