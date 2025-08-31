Fallo De Bruyne da rosso? Marelli fa chiarezza: "Mancano 2 elementi per l'espulsione"

Al 52esimo minuto di Napoli-Cagliari, Kevin De Bruyne ha commesso un intervento falloso con il piede a martello ai danni del centrocampista rossoblu Prati. Un intervento quello del belga, con il punto di contatto poco sopra la caviglia, tanto che alcuni si sono chiesti se non ci fossero gli estremi per un cartellino rosso.

Così Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha fatto chiarezza sulla dinamica appellandosi al regolamento: "Ci potevano essere estremi per il cartellino rosso, ma ne mancano un paio. Contatto sopra la caviglia, ma mancano due elementi: l'affondo del colpo, scivola dalla tibia, non c'è colpo secco. Non c'è poi velocità d'impatto, sia il giocatore del Cagliari che quello del Napoli erano in posizione statica".