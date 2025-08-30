Ultim'ora Hojlund già oggi a Roma! Romano: "Domani mattina visite e annuncio"

Rasmus Hojlund è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Napoli. L’attaccante danese volerà oggi a Roma per sostenere le visite mediche di rito, primo passo prima della firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. Dopo settimane di trattative serrate con il Manchester United, l’accordo è stato definito e il giocatore potrà essere annunciato come nuovo rinforzo già a partire da domani mattina.

Una volta completate le visite mediche e apposte le firme sui documenti, Hojlund raggiungerà il gruppo e sarà pronto a calarsi subito nella nuova realtà. L’entusiasmo attorno al suo arrivo cresce di ora in ora e l’ufficialità è ormai solo questione di tempo. A riferirlo attraverso il proprio account X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.