Hojlund già domani pomeriggio a Napoli! Rai: le cifre reali dell’affare

Oggi alle 17:45
di Antonio Noto

Stasera torna 90esimo minuto del sabato alle 23 condotto da Alberto Rimedio. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato.
Prima anticipazione: cifra reale della clausola rescissoria del neo acquisto Rasmus Hojlund (abbiamo conferme autorevoli) è di 85 milioni a partire dal 2027.  Il danese arriva stasera nella capitale. Visite mediche domani mattina presto a Villa Stuart. Nel primo pomeriggio è già atteso in albergo a Napoli.