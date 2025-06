Gutierrez-Napoli, dalla Spagna: trattativa avviata, c'è il sì del terzino. Le cifre

Non solo Musah: il Napoli lavora anche per l'arrivo di Miguel Gutiérrez, spagnolo, 21 annii, terzino sinistro del Girona. Ne ha parlato a Radio Marte il giornalista di Diario As, corrispondente in Italia, Mirko Calemme: “Il Napoli dovrà cambiare tanto, allargare la sua rosa. Musah secondo me è un giocatore che non può essere valutato per l’ultima stagione, altrimenti anche con il Napoli l’anno scorso avremmo potuto fare lo stesso discorso. Ha pagato la stagione travagliata del Milan, con il cambio di allenatore, e per questo non poteva essere per lui un campionato di alto livello.

È un jolly di quelli che piacciono a Conte. Il Napoli sta seguendo tanti giocatori, prenderà almeno due esterni d’attacco, un attaccante come vice Lukaku. Dovranno poi uscire diversi calciatori. Dopo De Bruyne, Marianucci e Musah potrebbe essere la volta del terzino sinistro Gutierrez: è una trattativa ben avviata, il Girona chiede 25 milioni, è un giocatore che il Napoli segue da tanto. Non è una trattativa avviata come le altre ma ha il sì del calciatore. Vedremo se sarà definita”.