Gutierrez-Napoli, si chiude entro venerdì! Romano: "Siamo alle commissioni. E Juanlu..."

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato della trattative Janlu Sanchez e Miguel Gutierrez: "Ci sono due aggiornamenti differenti. Per quanto riguarda Gutierrez, il Napoli conta di chiudere ogni tipo di dettaglio entro venerdì. Comunque le prossime 48 ore saranno sicuramente fondamentali. Siamo oltre l'avanzato. È una trattativa di fatto super impostata. Manca l'ok di De Laurentis alle commissioni, ma si va verso una chiusura definitiva. Mi aspetto che già nelle prossime 24-48 ore si possa arrivare ad un accordo totale e alla chiusura definitiva della della trattativa.

Per quanto riguarda Juanlu Siviglia, vi ho raccontato di come il Wolverampton, negli ultimi giorni soprattutto, abbia fatto dei passi importanti per firmarlo. E' arrivato ad un accordo con il Siviglia, un accordo chiuso sui 17-18 milioni di euro. Il giocatore ha aperto alla destinazione, tant'è ha trattato con il Wolverampton il contratto, ma meglio lo ha fatto l'entourage. Ma ad oggi il calciatore è ancora in attesa di una chiamata del Napoli. Ad oggi la pista Napoli è ancora viva. È vero, secondo le nostre informazioni, che il Napoli non ha ancora alzato la proposta economica. E' ancora fermo a 14 milioni di euro più percentuale su futura vendita. Vedremo se nei prossimi giorni alzerà, però il calciatore ha ricevuto dei segnali da Napoli sul fatto che il Napoli prima o poi arriverà. Juanlu vuole aspettare, vuole capire che tipo di strategia adotterà il Napoli, vuole aspettare il Napoli".

