Hojlund non a rischio! Romano: "Il Lipsia non lo fa saltare, il giocatore vuole solo Napoli!"

vedi letture

Rasmus Hojlund al Napoli è un affare più vivo che mai. Secondo Fabrizio Romano, il Lipsia non sta facendo saltare l'operazione. Ecco le ultime date dall'esperto di mercato: "Alle 17.51 di questo venerdì non mi risulta che il Lipsia stia facendo saltare l'operazione Hojlund-Napoli. E mi risulta che il tema-chiave di questa vicenda è sempre legato alle pendenze tra il giocatore e il Manchester United. Il Lipsia voleva prendere Hojlund quando col Manchester United ha fatto l'operazione Sesko, era più facile prenderlo all'epoca che adesso.

Io posso garantirvi con tre mani sul fuoco che Hojlund vuole andare al Napoli ed è totalmente concentrato sul Napoli. Riuscire a far saltare quest'operazione, per il Lipsia, sarebbe davvero sorprendente, soprattutto perché il Lipsia non gioca la Champions League e non è neanche in Europa. Il Napoli aspetta l'ok del giocatore e del Manchester United ai discorsi di uscita del suo contratto col Manchester United per poi arrivare al Napoli con un altro contratto. Il Napoli non vuole mettere un euro in più e quindi aspetta perché ha già speso tanto e ha fatto il massimo".