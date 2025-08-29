Hojlund, retroscena CorSport: stamattina il Napoli era tornato su Dovbyk, il motivo

"Napoli-Hojlund quasi sistemata. Il Lipsia c'era eccome al punto che in mattinata il Napoli era tornato su Dovbyk", lo scrive su Instagram il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il quale rivela un retroscena sulla trattativa per l'attaccante del Manchester United.

L'improvviso inserimento del Lipsia oggi ha fatto fortemente vacillare l'operazione, tanto che il Napoli era cautelato riprendendo i contatti con la Roma per Artem Dovbyk. A rimettere in piedi l'affare è stato l'incontro di questo pomeriggio tra la dirigenza partenopea e il rappresentante italiano di Hojlund, detto che il calciatore stesso ha manifestato la volontà di trasferirsi al Napoli e non in Bundesliga.