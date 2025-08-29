Incontro Hojlund-Napoli, c’è anche Conte! Sky: si lavora a commissioni e dettagli contratto

Si continua a trattare senza sosta per cercare di finalizzare il trasferimento di Rasmus Hojlund dal Napoli al Manchester United. È in corso un vertice tra la dirigenza azzurra e l'entourage del danese, il centro dei colloqui verte sulle commissioni agli agenti e su altri dettagli del contratto del calciatore. Al meeting è arrivato anche Antonio Conte, come riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, che sul suo profilo X scrive: "Prosegue l'incontro tra il Napoli e gli agenti di Hojlund per trovare le intese su aspetti legati al contratto, alle commissioni e ai termini personali del giocatore. Arrivato al meeting anche Antonio Conte".

Il classe 2003 arriverebbe per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per almeno tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il danese è fuori dal progetto del Manchester United e il che permette un'operazione non in prestito, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperebbe lo slot nella lista Over.