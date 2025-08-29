Ultim'ora Hojlund, maxi-offerta del Lipsia ma il danese vuole il Napoli. Rai: ecco cosa è successo

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni della Rai ha dato notizie dell'ultim'ora sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. Di seguito le sue dichiarazioni: "Hojlund, è stata una giornata particolare. leri sembrava tutto fatto. Stamattina, invece, c'è stato l'inserimento a sorpresa del Lipsia, che ha rilanciato offrendo praticamente quasi 50 milioni allo United, ma soprattutto acquistando il calciatore a titolo definitivo. È bene ricordarlo: il Napoli conferma l'obbligo condizionato. Quindi, vengono smentite le voci su De Laurentiis che avrebbe ripensato alla formula.

Fortunatamente per il Napoli, o per Hojlund, gli agenti sono a Napoli in queste ore, e il calciatore ha confermato il suo "sì" ai campioni d'Italia. Non intende trasferirsi in Germania, e ha chiesto quindi al Manchester United di chiarire la posizione con il club partenopeo. Tra l'altro, Hojlund avanza anche due mensilità, luglio e agosto, dai Red Devils. Gli inglesi vorrebbero che a pagarle fosse il Napoli, mentre il Napoli intende che siano loro a farsene carico. Resta poi da chiarire la questione del diritto sulla percentuale di rivendita, che i Red Devils vorrebbero fissare al 10%".