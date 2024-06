Hermoso ha abbassato le pretese d'ingaggio, ma ci sono bonus alla firma e commissioni

Il Napoli sta lavorando alacremente per sistemare la difesa, il reparto che necessita di maggiori rinforzi.

Il Napoli sta lavorando alacremente per sistemare la difesa, il reparto che necessita di maggiori rinforzi. Oltre alla pista che porta ad Alessandro Buongiorno, resta viva quella legata a Mario Hermoso, centrale mancino che arriverebbe a parametro zero. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Si è riaperta con decisione la pista che porta al difensore spagnolo Mario Hermoso (29 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e quindi sarebbe preso a parametro zero ma con bonus alla firma e commissioni agli agenti. Nelle ultime ore il calciatore avrebbe abbassato le pretese (5 milioni di euro, ndr). Il Napoli sta attendendo gli sviluppi e non ha fretta".