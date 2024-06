Hermoso, il lavoro sulle conferme e il rinnovo di Folorunsho: ultime sul mercato

Ultime di mercato direttamente dal Corriere del Mezzogiorno. Da Mario Hermoso al rinnovo di Michael Folorunsho, gli aggiornamenti dal quotidiano

Ultime di mercato direttamente dal Corriere del Mezzogiorno. Da Mario Hermoso al rinnovo di Michael Folorunsho, gli aggiornamenti dal quotidiano: "Si guarda sempre alla Liga come mercato florido, il Napoli si sta muovendo sull’opportunità Mario Hermoso, difensore centrale che non ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid. La macchina diplomatica per convincere Di Lorenzo, considerato incedibile da Conte come Kvaratskhelia, ha mosso i primi passi. Il mercato del Napoli è ancora da decifrare, passa per la cessione di Victor Osimhen con Lukaku che potrebbe sostituirlo.

Sarà un’estate lunga, con una vetrina importante come gli Europei. Meret ha rimediato un affaticamento muscolare, sarà valutato oggi. In serata Spalletti diramerà la lista definitiva, Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito al Verona nell’ultima stagione, che in Nazionale non ha ancora debuttato sogna l’Europeo. Il Napoli lo inserirà tra le risorse del centrocampo, è pronto a rinnovargli il contratto".