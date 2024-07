Hermoso solo dopo le cessioni: si lavora per piazzare due difensori

Il club azzurro continua a tenere aperti i contatti con Mario Hermoso, sul taccuino azzurro ormai da mesi.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato Rafa Marin, a titolo definitivo dal Real Madrid. Oggi è stata la volta di Alessandro Buongiorno, ancora a titolo definitivo, stavolta dal Torino. Ma le manovre per la difesa del Napoli potrebbero non essere terminate qui. Il club azzurro continua a tenere aperti i contatti con Mario Hermoso, difensore mancino svincolato dall’Atletico Madrid e sul taccuino azzurro ormai da mesi.

Prima di chiudere un’altra operazione, però, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà riuscire a chiudere almeno un paio di cessioni nel ruolo. Soltanto con l’uscita di due tra Juan Jesus, Natan e Ostigard, infatti, il Napoli potrà pensare di regalare a Conte un altro colpo in difesa. Condizione chiara, ma obiettivo complicato. Natan potrebbe dare via in prestito anche per salvaguardare l’investimento di un anno fa (piace a Verona ed Empoli, ma potrebbe pure tornare in Brasile), mentre per gli altri due si tratterebbe di cessioni a titolo definitivo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Ecco anche i comunicati di Torino e di Napoli: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera".